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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле обещали найти и наказать расстрелявших российских пленных

Дмитрий Песков: Россия найдет и накажет тех, кто расстрелял российских пленных в зоне СВО
Видео, на которых показана сдача в плен российских военных, а затем видны несколько убитых военнослужащих, назвало подлинными издание New York Times. В Москве обвинили в расстреле власти Украины, в Киеве обещали изучить записи
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Москва найдет и накажет тех, кто расстрелял российских военнопленных в зоне проведения спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что «Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку, к закону тех, кто к нему может быть причастен».

Песков не исключил, что Москва может обратиться к международным организациям в связи с расстрелом военнопленных. «Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность и надежды на эффективность, то да. Если нет, то это не будет иметь смысла», — отметил представитель Кремля.

Речь идет о видеозаписях, которые стали распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео сняты в селе Макеевка, ЛНР. На кадрах первого видео видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом, предположительно, с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

Американская газета The New York Times назвала подлинными эти видео и опубликовала последовательный анализ кадров с расправой над военнопленными. В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал NYT, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. По его словам, убийство или ранение солдата, который, «сложив оружие или больше не имея средств защиты, сдался по своему усмотрению, является нарушением законов международного вооруженного конфликта».

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что изучают видеозаписи. Также заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщал «РИА Новости», что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека.

Российское Минобороны назвало произошедшее «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Оборонное ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105).

Официальный представитель МИДа Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных и заявила, что Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к «жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим». К международным организациям также обратилась российский уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, назвав случившееся военным преступлением и преступлением против человечности, «которое не может не вызывать отвращения и возмущения».

В Киеве заявили, что изучат видеозаписи. Однако, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, «очень маловероятно», что опубликованные кадры доказывают обвинения России. «Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — сказала она.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
пленные расстрел Украина спецоперация Дмитрий Песков
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