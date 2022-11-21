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Военная операция на Украине ,  
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NYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных

The New York Times назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных
Минобороны назвало опубликованные в соцсетях ролики с расстрелом российских военнопленных «массовой кровавой расправой». Их начали изучать в ООН и обещали изучить на Украине. NYT подтвердило подлинность видеозаписей
Фото: Chan Long Hei / Zuma / ТАСС
Фото: Chan Long Hei / Zuma / ТАСС

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.

«Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье. Далее авторы приводят последовательный анализ кадров с жестокой расправой над российскими военнопленными.

В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — добавил Хаар.

По его словам, убийство или ранение солдата, который, «сложив оружие или больше не имея средств защиты, сдался по своему усмотрению, является нарушением законов международного вооруженного конфликта».

Речь идет о видеозаписи, которая стала распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома (откуда выходили сдающиеся) появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

Российское Минобороны назвало произошедшее «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105).

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К изучению кадров приступили в ООН, в офисе генсека организации призвали обе стороны конфликта «расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности».

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в Киеве также намерены изучить видеозапись. «Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заверила она, назвав при этом «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военнопленные Макеевка Военная операция на Украине ВСУ
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