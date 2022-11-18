Медведев заявил, что расстрелявших российских военных ждет «чистая кара»

Зампред Совбеза России напомнил о ветхозаветном принципе «жизнь за жизнь» и подчеркнул, что тех, кто расстрелял российских пленных, должна ждать «чистая кара»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Украинских военных, расстрелявших российских военнопленных, должна ожидать «чистая кара», даже если на их поимку уйдут годы. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В телеграм-канале он написал, что, когда он учил уголовное право, ему говорили, что уголовное наказание состоит из двух элементов — кары и условий для исправления.

«И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20) <...> расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — написал он.

Ранее 18 ноября в Сети стали распространяться видео, снятые, предположительно, в Макеевке. На одном из них из здания выходили люди в форме, похожей на российскую, и ложились на землю лицом вниз. После этого предположительно украинский военный спросил, кто из них офицер. На последних кадрах видео начинает трястись, слышны звуки выстрелов. На другом видео были показаны 12 тел в той же одежде.

Минобороны России подтвердило, что ВСУ казнили военнопленных в Макеевке в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям — ООН, ОБСЕ и Совету Европы — с требованием осудить расстрел.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных.

«Мы уже неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим», — подчеркнула она.