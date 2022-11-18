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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских военнопленных

СК возбудил уголовное дело по факту расстрела ВСУ пленных российских военных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

«Сегодня в различных телеграм-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — отмечают в СК.

Ранее о расстреле российских пленных военнослужащих украинскими солдатами сообщило Минобороны России.

Материал дополняется. 

Теги
Военная операция на Украине расстрел пленные
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