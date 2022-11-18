СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских военнопленных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

«Сегодня в различных телеграм-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — отмечают в СК.

Ранее о расстреле российских пленных военнослужащих украинскими солдатами сообщило Минобороны России.

Материал дополняется.