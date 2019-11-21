ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

Ранее главком ВМС Украины заявил, что с возвращенных Россией кораблей сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». В российской ФСБ это назвали проблемой самой украинской стороны

Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Об этом говорится в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В качестве доказательств ФСБ опубликовала видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент передачи украинской стороне, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

Видео: ФСБ России

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — подчеркнули в службе.

Накануне, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Николаевскую область сообщил, что на ремонт возвращенных Россией кораблей понадобится три месяца: там частично отсутствуют оборудование и вооружение. «То, что мы увидели: действительно, частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», — заявил он.