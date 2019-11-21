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Политика ,  
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ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях
Ранее главком ВМС Украины заявил, что с возвращенных Россией кораблей сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». В российской ФСБ это назвали проблемой самой украинской стороны
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Об этом говорится в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ. 

В качестве доказательств ФСБ опубликовала видео, где корабли сняты снаружи и изнутри в момент передачи украинской стороне, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву. 

Видео: ФСБ России

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — подчеркнули в службе. 

Накануне, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Николаевскую область сообщил, что на ремонт возвращенных Россией кораблей понадобится три месяца: там частично отсутствуют оборудование и вооружение. «То, что мы увидели: действительно, частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», — заявил он.  

Фотогалерея 
Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», переданные Россией в нейтральных водах Черного моря 18 ноября, вечером в среду вернулись на Украину. Командующий украинскими военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко сообщил, что с возвращенных кораблей за время пребывания под арестом в Крыму сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». По его словам, состояние кораблей оценят после следственных действий. В МИД Украины уточняли, что будут проведены проверка и экспертиза для выяснения, снималось ли с кораблей оборудование.

Политика
Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей

В МИД России объяснили передачу тем, что следственные действия с украинскими кораблями завершены, а потому в удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет. Международный трибунал по морскому праву на заседании по делу захваченных моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть под контроль Украины.      

Украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за вход в территориальные воды России. ФСБ также арестовала экипажи кораблей — 24 украинских военных, обвинив по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), до осени текущего года они находились в московском СИЗО. 7 сентября состоялась передача Киеву 24 моряков в рамках обмена заключенными.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, военные корабли, Украина, Керченский пролив
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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж
Политика
Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей
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