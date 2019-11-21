Политика , 21 ноя, 10:57
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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж
Два катера и буксир, возвращенные Россией ВМС Украины, добрались до города Очакова в Николаевской области 20 ноября. Для встречи кораблей вечером туда прибыл украинский президент Владимир Зеленский
Катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» и их экипажи были задержаны российскими властями в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы
Моряки вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках двустороннего обмена
Процесс возвращения кораблей Россия запустила 17 ноября: в воскресенье началась буксировка. В МИДе объяснили, что суда больше не нужны следствию
Корабли передали украинским властям в понедельник, 18 ноября, в нейтральных водах Черного моря
В среду в ВМС Украины заявили, что, пока корабли были под арестом в России, с них сняли все оборудование
Владимир Зеленский после осмотра катеров и буксира заявил о нехватке части оборудования. Он пообещал, что для выяснения деталей Украина проведет расследование, а также обратится к России для возврата всего недостающего