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Политика ,  
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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж
Два катера и буксир, возвращенные Россией ВМС Украины, добрались до города Очакова в Николаевской области 20 ноября. Для встречи кораблей вечером туда прибыл украинский президент Владимир Зеленский
Катер «Никополь»
(Фото: Олег Новиков / Reuters)

Катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» и их экипажи были задержаны российскими властями в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы

Рейдовый буксир «Яны Капу» (справа)
(Фото: Архип Верещагин/ТАСС)
Моряки вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках двустороннего обмена
Катер «Никополь»
(Фото: Олег Новиков / Reuters)
Процесс возвращения кораблей Россия запустила 17 ноября: в воскресенье началась буксировка. В МИДе объяснили, что суда больше не нужны следствию
Фото: Сергей Гуменюк / EPA / ТАСС
Корабли передали​ украинским властям в понедельник, 18 ноября, в нейтральных водах Черного моря
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
В порт Очаков Николаевской области корабли прибыли 20 ноября, туда для их осмотра прилетел​ президент Украины Владимир Зеленский (на фото слева). На неделе он говорил, что не будет бриться до прибытия кораблей в страну
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
В среду в ВМС Украины заявили​, что, пока корабли были под арестом в России, с них сняли все оборудование
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
Владимир Зеленский после осмотра катеров и буксира заявил​ о нехватке части оборудования. Он пообещал, что для выяснения деталей Украина проведет расследование, а также обратится к России для возврата всего недостающего
Теги: мультимедиа, Керченский пролив, корабли, Украина, Владимир Зеленский
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