Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине

Трамп заявлял, что нужно остановить боевые действия и «договориться о чем-то позже». По данным агентства, Москва в сообщении Вашингтону подчеркнула, что условием урегулирования должен быть контроль России над республиками Донбасса

Россия в минувшие выходные направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса, пишет Reuters со ссылкой на источники. Москва неоднократно обозначала, что для достижения мира Киев должен отступить из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как пишет агентство, требование России вступило в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который накануне, 20 октября, заявил о необходимости остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Позицию американского лидера позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что некоторые страны стремятся убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Москва выступает против заморозки конфликта и считает необходимым всестороннее достижение мира с гарантиями безопасности для всех сторон.

16 сентября Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, темой стало украинское урегулирование. Лидеры двух стран договорились вновь встретиться, площадкой для этого они выбрали Будапешт. 20 октября в рамках продолжения контактов Москвы и Вашингтона беседу провели Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Reuters сообщал, что их встреча была запланирована на 23 октября, но ее, по данным CNN, отложили. В Кремле в ответ на эти сообщения заявляли, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей.

21 октября в Белом доме журналистам сообщили, что Трамп в ближайшем будущем не планирует встречу с Путиным. По данным Reuters, США решили отменить саммит, поскольку им стало очевидным, что заключить сделку в Будапеште не получится. Как сообщал источник NBC, Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам.