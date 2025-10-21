 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп заявлял, что нужно остановить боевые действия и «договориться о чем-то позже». По данным агентства, Москва в сообщении Вашингтону подчеркнула, что условием урегулирования должен быть контроль России над республиками Донбасса

Россия в минувшие выходные направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса, пишет Reuters со ссылкой на источники. Москва неоднократно обозначала, что для достижения мира Киев должен отступить из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как пишет агентство, требование России вступило в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который накануне, 20 октября, заявил о необходимости остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Позицию американского лидера позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что некоторые страны стремятся убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Москва выступает против заморозки конфликта и считает необходимым всестороннее достижение мира с гарантиями безопасности для всех сторон.

Bloomberg рассказал о плане ЕС и Киева по прекращению конфликта
Политика
Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

16 сентября Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, темой стало украинское урегулирование. Лидеры двух стран договорились вновь встретиться, площадкой для этого они выбрали Будапешт. 20 октября в рамках продолжения контактов Москвы и Вашингтона беседу провели Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Reuters сообщал, что их встреча была запланирована на 23 октября, но ее, по данным CNN, отложили. В Кремле в ответ на эти сообщения заявляли, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей.

21 октября в Белом доме журналистам сообщили, что Трамп в ближайшем будущем не планирует встречу с Путиным. По данным Reuters, США решили отменить саммит, поскольку им стало очевидным, что заключить сделку в Будапеште не получится. Как сообщал источник NBC, Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дональд Трамп Владимир Путин США Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
