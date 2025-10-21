Кремль ответил на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

В Кремле заявили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. Также Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: ТАСС)

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине она была перенесена.

«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны <...> Точных сроков не было», — сказал Песков.

С аналогичным комментарием ранее выступил зам главы МИДа Сергей Рябков. По его словам, встреча в определенные сроки не планировалась, в связи с чем нельзя говорить о ее переносе или отмене.

Дипломат также заявил, что дата встречи не обсуждалась в ходе недавней беседы Лаврова и Рубио. При этом Рябков не исключил еще одного телефонного разговора между ними.

Накануне в Госдепе сообщили, что Лавров и Рубио по телефону обсудили шаги для реализации пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Главы государств поговорили 16 октября — перед встречей американского лидера с Владимиром Зеленским.