 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль ответил на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Песков: точных сроков встречи Лаврова и Рубио не было
В Кремле заявили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. Также Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)&nbsp;
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)  (Фото: ТАСС)

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине она была перенесена.

CNN сообщил, что встреча Рубио и Лаврова отложена
Политика
Марко Рубио и Сергей&nbsp;Лавров (слева направо)&nbsp;

«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны <...> Точных сроков не было», — сказал Песков.

С аналогичным комментарием ранее выступил зам главы МИДа Сергей Рябков. По его словам, встреча в определенные сроки не планировалась, в связи с чем нельзя говорить о ее переносе или отмене.

Дипломат также заявил, что дата встречи не обсуждалась в ходе недавней беседы Лаврова и Рубио. При этом Рябков не исключил еще одного телефонного разговора между ними.

Накануне в Госдепе сообщили, что Лавров и Рубио по телефону обсудили шаги для реализации пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Главы государств поговорили 16 октября — перед встречей американского лидера с Владимиром Зеленским.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Сергей Лавров Марко Рубио Дмитрий Песков Владимир Путин
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рябков не исключил еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио
Политика
Рябков заявил, что речи о продлении ДСНВ не идет
Политика
МИД ответил на сообщение CNN об отсрочке встречи Лаврова и Рубио
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян Спорт, 13:36
Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах Политика, 13:36
Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму Политика, 13:32
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 13:22
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию Политика, 13:22
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта Политика, 13:14
Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей Спорт, 13:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию Политика, 13:11
Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику Общество, 13:04
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Депутат предложил признавать криптовалюты совместно нажитым имуществом Крипто, 13:00
Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой Общество, 12:59
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk Политика, 12:58
Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины Политика, 12:56