Кремль ответил на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине она была перенесена.
«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны <...> Точных сроков не было», — сказал Песков.
С аналогичным комментарием ранее выступил зам главы МИДа Сергей Рябков. По его словам, встреча в определенные сроки не планировалась, в связи с чем нельзя говорить о ее переносе или отмене.
Дипломат также заявил, что дата встречи не обсуждалась в ходе недавней беседы Лаврова и Рубио. При этом Рябков не исключил еще одного телефонного разговора между ними.
Накануне в Госдепе сообщили, что Лавров и Рубио по телефону обсудили шаги для реализации пониманий, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Главы государств поговорили 16 октября — перед встречей американского лидера с Владимиром Зеленским.
Читайте РБК в Telegram.