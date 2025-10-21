Bloomberg узнал о плане ЕС и Киева из 12 пунктов по прекращению конфликта

Bloomberg: ЕС и Украина готовят план из 12 пунктов по прекращению конфликта

План будет включать, в частности, постепенное снятие санкций с России, обмен пленными и возвращение «депортированных детей» на Украину. Замороженные активы России вернут, если Москва согласится помочь с восстановлением Украины

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Евросоюз и Украина совместно готовят план из 12 пунктов для прекращения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников, за реализацией плана будет следить комиссия по установлению мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Для начала Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня и прекратить продвижение. После этого, согласно предложению, на Украину должны будут вернуться «все депортированные дети», а также произведен обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление ущерба после конфликта и путь для быстрого вступления в Евросоюз, пишет Bloomberg.

Санкции против России будут постепенно снимать, однако около $300 млрд замороженных активов Центробанка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в восстановление Украины. Санкции будут немедленно восстановлены, в случае возобновления боевых действий со стороны России, уточнило агентство.

Затем Москва и Киев вступят в переговоры о статусе территорий. Детали плана находятся на стадии завершения и пока все еще могут быть изменены, предупредили источники. Любое предложение, по их словам, потребует одобрения со стороны Вашингтона. Европейские чиновники могут посетить США на этой неделе, уточнили собеседники.

Как уточняет Bloomberg, предложение перекликается с призывами Трампа, которые он сделал ранее, призвал немедленно заморозить конфликта на нынешних линиях фронта, а только после этого начать переговоры.

Материал дополняется