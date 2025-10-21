Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас

Лавров: перемирие на Украине сейчас противоречит договоренностям Путина и Трампа

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Призывы европейских стран к перемирию на Украине без устранения первопричин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым ранее между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом по итогам переговоров, передает «РИА Новости».

По словам министра, в настоящее время ряд стран пытается убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. «Этим занимаются европейские покровители и хозяева Зеленского», — сказал он.

Глава МИДа подчеркнул, что подобный подход противоречит позиции, озвученной Путиным и Трампом на встрече в Анкоридже, где стороны договорились сосредоточиться на устранении первопричин кризиса.

Во вторник, 21 октября, ряд европейских стран — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия и Дания — поддержали идею США о немедленном прекращении боевых действий. Предложение американского лидера Дональда Трампа предполагало остановку боев на текущей линии фронта с последующими переговорами. Президент Украины Владимир Зеленский совместно с европейскими лидерами поддержал эту инициативу.