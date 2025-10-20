 Перейти к основному контенту
Песков заявил, что Кремль «слушает» заявления США по Tomahawk

Россия «смотрит и слушает» заявления США по поводу возможных поставок Tomahawk Украине, заявил Песков. По его словам, в этом вопросе «не может быть каких-то официальных уведомлений»
Фото: US Navy / Global Look Press
Фото: US Navy / Global Look Press

Москва не получала от Вашингтона официальных уведомлений о решении не поставлять Украине ракеты Tomahawk, но следит за заявлениями по данному поводу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не может быть каких-то официальных уведомлений; смотрим, слушаем, слышим», — сказал Песков в ответ на вопрос, получала ли Россия заверения в том, что США не будут поставлять Tomahawk Украине.

Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk
Джей Ди Вэнс

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, отмечал Путин. Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

