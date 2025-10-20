 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России

Каллас: в спецтрибунале против России согласились участвовать 26 стран ЕС
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
В специальном трибунале против России из-за боевых действий на Украине в настоящее время согласились принять участие 26 стран Евросоюза, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Сегодня 26 государств-членов взяли на себя обязательство стать участниками этого трибунала», — заявила она.

Каллас отметила, что Брюссель ждет сметы расходов, в том числе от Нидерландов, и после этого работу можно будет продолжить.

В общей сложности в состав ЕС входит 27 государств.

Каллас назвала не последним 19-й пакет санкций ЕС против России
Кая Каллас

Специальный трибунал против России предложила создать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2022 году, после начала российской военной операции на Украине. По замыслу Брюсселя, структура должна быть сформирована в рамках Совета Европы (Россия покинула эту организацию в 2022-м). Последний готов приступить к созданию спецтрибунала, говорил в начале октября генеральный секретарь Ален Берсе, но конкретные сроки реализации инициативы не назвал.

Москва не будет считать легитимным такой трибунал, отмечали в Кремле. Желающие создать такую структуру страны «занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ксения Потрошилина
Евросоюз трибунал Военная операция на Украине Кая Каллас Россия
