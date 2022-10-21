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CNN узнал о переговорах Белого дома с Маском о доступе к Starlink в Иране

США хотят поддержать протестующих после гибели 22-летней Махсы Амини и дать иранцам доступ к интернету в любой точке страны. Иранские власти не раз отключали мобильный интернет во время протестных акций
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Администрация США ведет переговоры с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink в Иране. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Мы заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцев к интернету с их телефонов и везде. <...> Starlink является одним из вариантов, но он не единственный», — приводит телеканал слова представителя американской администрации.

Starlink — проект SpaceX по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

Один из чиновников сообщил CNN, что таким образом США хотят поддержать протестное движение в Иране. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать иранский народ», — сказал он.

Протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала девушку за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания девушку в состоянии комы доставили в больницу, где она умерла, по заявлениям властей, от сердечного приступа. Родственники Амини подозревают полицейских в убийстве.

Иранские власти не раз отключали мобильный интернет или снижали пропускную способность сетей по всей стране и в отдельных ее регионах на время массовых протестов. Это делали и в октябре, и в мае, когда граждане вышли на улицы из-за резкого роста цен.

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После начала последней волны протестов, президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал «решительно бороться» с демонстрантами. В иранской армии посчитали, что целью протестов является «ослабление исламского режима». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации выступлений.

Президент США Джо Байден называл иранское правительство «настолько репрессивным, что к людям, которые выходят на улицы, нельзя испытывать ничего, кроме огромного уважения». Министерство финансов страны ввело санкции против полиции нравов Ирана и местных силовиков. В Вашингтоне решили, что сотрудники силовых структур причастны к смерти Амини и жесткому подавлению протестов. В начале октября Байден обещал ввести новые санкции против «лиц, виновных в насилии над мирными протестующими».

Представитель иранского МИДа Нассер Канаани счел слова Байдена о протестах вмешательством во внутренние дела государства и повторно обвинил американские власти в попытках разжечь беспорядки.

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Татьяна Зыкина
Starlink Иран Илон Маск Белый дом США
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