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Байден анонсировал введение санкций против Ирана в связи с протестами

Президент США Байден анонсировал введение санкций против Ирана в связи с протестами

США на этой неделе введут новые санкции в отношении Ирана на фоне продолжающихся в стране протестов, следует из заявления президента Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

«На этой неделе США введут дополнительные санкции в отношении лиц, виновных в насилии в отношении мирных протестующих. Мы продолжим привлекать иранских чиновников к ответственности и поддерживать право иранцев на свободный протест», — сказал Байден.

Он также отметил, что Вашингтон облегчает доступ в интернет для жителей Ирана, «в том числе за счет расширения доступа к безопасным внешним платформам и услугам».

Для подавления мирных протестов власти Ирана отключили интернет для большинства граждан, тогда США решили предоставить иранцам доступ в интернет «для противодействия цензуре со стороны иранского правительства». 23 сентября Минфин США опубликовал генеральную лицензию, позволяющую осуществлять доступ в интернет. После чего глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что активирует cпутниковую интернет-сеть Starlink в Иране.

Насколько близко Иран подошел к «революции хиджабов»
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Фото:Social Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Массовые протесты в Иране идут с середины сентября, поводом для них стала смерть иранки Махсы Амини. 13 сентября полиция нравов задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба. После задержания она впала в кому и через несколько дней умерла. По версии властей, девушку доставили в полицейский участок, где у нее произошел сердечный приступ. Между тем родственники Амини заявили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали провести расследование.

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