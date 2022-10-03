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Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Али Хаменеи: протесты после убийства женщины в полиции были спланированы США и Израилем
Иранский лидер возложил ответственность за «спланированные протесты» в стране на США и Израиль. Он также выразил решительную поддержку силам безопасности Ирана
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters

Протесты в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, находившейся под стражей в полиции, были спланированными, а не проведенными «обычными иранцами». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

Он сказал, что смерть женщины «разбила ему сердце», и назвал это «горьким инцидентом».

Тем не менее, по словам Хаменеи, «некоторые люди» создали небезопасную ситуацию на улицах, спланировав беспорядки. Иранский лидер подчеркнул, что беспорядки были спланированы США и Израилем.

Он выразил решительную поддержку силам безопасности, заявив, что они столкнулись с несправедливостью во время протестов.

В Иране задержали девятерых иностранцев за участие в протестах
Политика

В Иране массовые протесты идут почти две недели, поводом для них стала смерть иранки Махсы Амини. В середине сентября полиция задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба, когда она выходила с братом из метро в Тегеране.

Брат девушки рассказал, что полиция обещала провести с девушкой занятие по «перевоспитанию» в полицейском участке, после чего отпустить. Позднее из участка выехал автомобиль скорой помощи. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Спустя несколько дней Амини умерла.

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По версии полиции Ирана, произошел несчастный случай. Ведомство опубликовало видео, где девушка теряет сознание. Однако родственники девушки подозревают полицейских в убийстве. Врачи, которые видели фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, допустили, что она могла получить перелом основания черепа после удара.

После смерти девушки в Иране начались массовые протесты. Армия страны сочла, что они нацелены на «ослабление исламского режима». Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил, что Тегеран будет «решительно бороться» с протестующими.

1 октября иранские власти арестовали девять иностранных граждан во время беспорядков. Среди них были граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран.

Помимо этого, в Иране арестовали 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране. Их заподозрили в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам, порче имущества и попытках подрыва государственных учреждений.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Иран протесты Али Хаменеи США Израиль
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