Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Али Хаменеи: протесты после убийства женщины в полиции были спланированы США и Израилем

Иранский лидер возложил ответственность за «спланированные протесты» в стране на США и Израиль. Он также выразил решительную поддержку силам безопасности Ирана

Фото: Bing Guan / Reuters

Протесты в Иране в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, находившейся под стражей в полиции, были спланированными, а не проведенными «обычными иранцами». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

Он сказал, что смерть женщины «разбила ему сердце», и назвал это «горьким инцидентом».

Тем не менее, по словам Хаменеи, «некоторые люди» создали небезопасную ситуацию на улицах, спланировав беспорядки. Иранский лидер подчеркнул, что беспорядки были спланированы США и Израилем.

Он выразил решительную поддержку силам безопасности, заявив, что они столкнулись с несправедливостью во время протестов.

В Иране массовые протесты идут почти две недели, поводом для них стала смерть иранки Махсы Амини. В середине сентября полиция задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба, когда она выходила с братом из метро в Тегеране.

Брат девушки рассказал, что полиция обещала провести с девушкой занятие по «перевоспитанию» в полицейском участке, после чего отпустить. Позднее из участка выехал автомобиль скорой помощи. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Спустя несколько дней Амини умерла.

Читайте на РБК Pro Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro Вас собирается подставить коллега: какие признаки помогут это понять Вас собирается подставить коллега: какие признаки помогут это понять Статьи

По версии полиции Ирана, произошел несчастный случай. Ведомство опубликовало видео, где девушка теряет сознание. Однако родственники девушки подозревают полицейских в убийстве. Врачи, которые видели фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, допустили, что она могла получить перелом основания черепа после удара.

После смерти девушки в Иране начались массовые протесты. Армия страны сочла, что они нацелены на «ослабление исламского режима». Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил, что Тегеран будет «решительно бороться» с протестующими.

1 октября иранские власти арестовали девять иностранных граждан во время беспорядков. Среди них были граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран.

Помимо этого, в Иране арестовали 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране. Их заподозрили в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам, порче имущества и попытках подрыва государственных учреждений.