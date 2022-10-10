Великобритания ввела санкции против полиции нравов Ирана
Великобритания ввела санкции против иранской полиции нравов и ряда высокопоставленных силовиков из-за смерти Махсы Амини — девушки, которая умерла в Иране после того, как ее задержали из-за неправильно надетого хиджаба. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.
«Смерть Махсы Амини после ее ареста полицией нравов вызвала протесты по всему Ирану и потрясла мир. На протяжении десятилетий полиция нравов использовала угрозы, чтобы контролировать, что носят иранские женщины и как они ведут себя на публике», — говорится в сообщении о новых санкциях.
В связи с этим Лондон ввел санкции против самой организации, против ее главы Мохаммеда Ростами Чешме Гачи и главы тегеранского отдела полиции нравов Хаджи Ахмеда Мирзаи.
Назидательный патруль Сил правопорядка Исламской Республики Иран (полиция нравов) — правоохранительный орган под контролем МВД Ирана. Выделен в отдельную структуру в 2005 году. В задачи патруля входит контроль за тем, чтобы граждане Ирана и иностранные граждане соблюдали дресс-код в общественных местах.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против еще трех чиновников. Это глава одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции Голамрейз Сулеймани, командир подразделения спецназа иранской полиции Хасан Карами и Хосейн Аштари, главнокомандующий иранской полиции. Эти люди, по данным британского МИДа, были причастны к разгону протестующих, которые вышли на улицы Ирана после смерти Амини. Санкции подразумевают, что лица, включенные в список, не смогут въезжать в Великобританию, а любые их активы, хранящиеся в этой стране, будут заморожены.
Махса Амини приехала в столицу Ирана из города Секкез, расположенного на западе страны, в провинции Курдистан, в середине сентября. Полиция нравов задержала ее, когда она выходила из метро в сопровождении брата. Причиной для задержания стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для женщин в Иране с 1979 года. Девушку, нарушившую дресс-код, доставили в полицию для «инструктажа». Позднее гостелевидение Ирана сообщило, что девушка впала в кому и умерла в больнице. Врачи в больнице сказали брату Амини, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать.
Журналисты IranWire показали нескольким врачам фотографии девушки из больницы, и те предположили, что она получила травму головы. Как пишет Iran International, специалисты также ознакомились со снимками компьютерной томографии и считают, что они указывают на перелом черепа.
Полиция Тегерана назвала смерть Амини несчастным случаем, однако ее родственники заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем. Несмотря на заявления властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, в ее родном Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста.
Армия Ирана называла протесты попыткой «ослабить исламский режим», а президент страны Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран будет «решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что смерть Амини «разбила ему сердце», однако, по его словам, протесты, которые за этим последовали, были спланированы США и Израилем.
За участие в беспорядках 1 октября иранские власти арестовали девять иностранных граждан. Среди них были граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран. Помимо этого, в Иране арестовали 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране. Их заподозрили в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам, порче имущества и попытках подрыва государственных учреждений.