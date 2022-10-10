Великобритания ввела санкции против полиции нравов Ирана

Великобритания ввела санкции против иранской полиции нравов. Они связаны со смертью 22-лентей Махсы Амини, которая умерла после того, как была задержана за неправильно надетый хиджаб. Смерть девушки спровоцировала протесты

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Великобритания ввела санкции против иранской полиции нравов и ряда высокопоставленных силовиков из-за смерти Махсы Амини — девушки, которая умерла в Иране после того, как ее задержали из-за неправильно надетого хиджаба. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.

«Смерть Махсы Амини после ее ареста полицией нравов вызвала протесты по всему Ирану и потрясла мир. На протяжении десятилетий полиция нравов использовала угрозы, чтобы контролировать, что носят иранские женщины и как они ведут себя на публике», — говорится в сообщении о новых санкциях.

В связи с этим Лондон ввел санкции против самой организации, против ее главы Мохаммеда Ростами Чешме Гачи и главы тегеранского отдела полиции нравов Хаджи Ахмеда Мирзаи.

Назидательный патруль Сил правопорядка Исламской Республики Иран (полиция нравов) — правоохранительный орган под контролем МВД Ирана. Выделен в отдельную структуру в 2005 году. В задачи патруля входит контроль за тем, чтобы граждане Ирана и иностранные граждане соблюдали дресс-код в общественных местах.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против еще трех чиновников. Это глава одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции Голамрейз Сулеймани, командир подразделения спецназа иранской полиции Хасан Карами и Хосейн Аштари, главнокомандующий иранской полиции. Эти люди, по данным британского МИДа, были причастны к разгону протестующих, которые вышли на улицы Ирана после смерти Амини. Санкции подразумевают, что лица, включенные в список, не смогут въезжать в Великобританию, а любые их активы, хранящиеся в этой стране, будут заморожены.

Читайте на РБК Pro Pro Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Статьи Pro Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Статьи Pro Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая Почему зеленая экономика ставит США и ЕС в зависимость от Китая Статьи Pro x The Economist В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить Статьи Pro Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Инструкции Pro Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Статьи Pro Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике Статьи Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи

Махса Амини приехала в столицу Ирана из города Секкез, расположенного на западе страны, в провинции Курдистан, в середине сентября. Полиция нравов задержала ее, когда она выходила из метро в сопровождении брата. Причиной для задержания стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для женщин в Иране с 1979 года. Девушку, нарушившую дресс-код, доставили в полицию для «инструктажа». Позднее гостелевидение Ирана сообщило, что девушка впала в кому и умерла в больнице. Врачи в больнице сказали брату Амини, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать.

Журналисты IranWire показали нескольким врачам фотографии девушки из больницы, и те предположили, что она получила травму головы. Как пишет Iran International, специалисты также ознакомились со снимками компьютерной томографии и считают, что они указывают на перелом черепа.

Полиция Тегерана назвала смерть Амини несчастным случаем, однако ее родственники заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем. Несмотря на заявления властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, в ее родном Секкезе и других городах на западе Ирана начались масштабные акции протеста.

Армия Ирана называла протесты попыткой «ослабить исламский режим», а президент страны Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран будет «решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что смерть Амини «разбила ему сердце», однако, по его словам, протесты, которые за этим последовали, были спланированы США и Израилем.

За участие в беспорядках 1 октября иранские власти арестовали девять иностранных граждан. Среди них были граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран. Помимо этого, в Иране арестовали 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране. Их заподозрили в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам, порче имущества и попытках подрыва государственных учреждений.