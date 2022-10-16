В Иране сочли вмешательством в дела страны слова Байдена о протестах

Президент США назвал правительство Ирана репрессивным и выразил уважение протестующим из-за смерти девушки после задержания полицией нравов. В Тегеране обвинили американские власти в разжигании протестов

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Президент США Джо Байден вмешался во внутренние дела Ирана, поддержав протестующих, заявил представитель МИДа Нассер Канаани в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что американские власти в последнее время «старательно пытались разжечь беспорядки» в республике.

Протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Через несколько дней после задержания девушку в состоянии комы доставили в больницу, где она умерла, по заявлениям властей, от сердечного приступа. Родственники Амини подозревают полицейских в убийстве.

После того как в стране вспыхнули протесты, президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал «решительно бороться» с демонстрантами, а в армии решили, что акции нацелены на «ослабление исламского режима». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возложил ответственность за планирование протестов на США и Израиль.

Джо Байден 15 октября в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в исламской республике назвал иранское правительство «настолько репрессивным, что к людям, которые выходят на улицы, нельзя испытывать ничего, кроме огромного уважения».

Еще в сентябре Минфин США ввел санкции против иранской полиции нравов и силовиков, которых Вашингтон считает причастными к смерти Амини и жесткому подавлению протестов. В начале октября Байден обещал ввести новые санкции против «лиц, виновных в насилии над мирными протестующими».

Полиция нравов попала и под санкции Лондона. В британском правительстве заявили, что она «на протяжении десятилетий использовала угрозы, чтобы контролировать, что носят иранские женщины и как они ведут себя на публике».