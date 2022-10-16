Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 13:12
Акинфеев оценил форму Промеса и Соболева перед дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 13:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:07
Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать Pro, 12:56
В Иране сочли вмешательством в дела страны слова Байдена о протестах Политика, 12:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:48
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 12:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На грани: как выплеснуть эмоции на работе без вреда для окружающих Pro, 12:31
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 12:26
Лучшая волейболистка мира взяла паузу в играх за Италию из-за расизма Спорт, 12:19
СК завел уголовное дело после стрельбы на белгородском полигоне Политика, 12:16
Рескилинг и T-Shape: 5 главных трендов рынка труда в новой реальности Pro, 12:01
5 подкастов, которые стоит послушать. Измены, история и теории заговора Life, 12:00
FIS отказала двум россиянам в смене гражданства из-за опоздания с заявкой Спорт, 11:57
Политика ,  

В Иране сочли вмешательством в дела страны слова Байдена о протестах

МИД Ирана обвинил власти США в разжигании беспорядков
Президент США назвал правительство Ирана репрессивным и выразил уважение протестующим из-за смерти девушки после задержания полицией нравов. В Тегеране обвинили американские власти в разжигании протестов
Фото: WANA / Reuters
Фото: WANA / Reuters

Президент США Джо Байден вмешался во внутренние дела Ирана, поддержав протестующих, заявил представитель МИДа Нассер Канаани в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что американские власти в последнее время «старательно пытались разжечь беспорядки» в республике.

Протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Через несколько дней после задержания девушку в состоянии комы доставили в больницу, где она умерла, по заявлениям властей, от сердечного приступа. Родственники Амини подозревают полицейских в убийстве.

После того как в стране вспыхнули протесты, президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал «решительно бороться» с демонстрантами, а в армии решили, что акции нацелены на «ослабление исламского режима». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возложил ответственность за планирование протестов на США и Израиль.

Джо Байден 15 октября в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в исламской республике назвал иранское правительство «настолько репрессивным, что к людям, которые выходят на улицы, нельзя испытывать ничего, кроме огромного уважения».

Еще в сентябре Минфин США ввел санкции против иранской полиции нравов и силовиков, которых Вашингтон считает причастными к смерти Амини и жесткому подавлению протестов. В начале октября Байден обещал ввести новые санкции против «лиц, виновных в насилии над мирными протестующими».

Полиция нравов попала и под санкции Лондона. В британском правительстве заявили, что она «на протяжении десятилетий использовала угрозы, чтобы контролировать, что носят иранские женщины и как они ведут себя на публике».

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro x The Economist
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Иран США Джо Байден

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Великобритания ввела санкции против полиции нравов Ирана
Политика
Во Франции актрисы отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев
Политика
Посольство рекомендовало россиянам избегать мест скопления людей в Иране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter