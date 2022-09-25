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Президент Ирана пообещал дать решительный ответ на протесты

Иран должен решительно реагировать на протесты из-за смерти молодой девушки после задержания полицией нравов, заявил президент страны Ибрахим Раиси, передает Reuters.

«Страна должна решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране», — сказал он и призвал различать протест и нарушение общественного порядка.

Ранее армия Ирана назвала протесты «частью вражеской стратегии по ослаблению исламского режима». Вооруженные силы заявили, что будут «противостоять врагам» и обеспечивать безопасность на фоне демонстраций.

Армия Ирана назвала протесты попыткой «ослабить исламский режим»
Политика
Фото:AP

13 сентября полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини из Курдистана, когда она вместе с братом выходила из метро Тегерана. Полицейские обратили внимание на то, что она неправильно надела хиджаб, который обязаны носить все женщины в Иране. Они сказали ее брату, что отвезут девушку в участок на занятие по «перевоспитанию» и отпустят. Об этом молодой человек рассказал IranWire.

По его словам, около 60–70 человек, которые принесли одежду другим задержанным женщинам, слышали крики у полицейского участка. Когда они попытались понять, что происходит, полицейские разогнали их с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Позже из участка выехал автомобиль скорой помощи. Отпущенные женщины рассказали брату Махси, что внутри кого-то убили. Одна из свидетельниц сообщила, что девушка потеряла сознание в камере. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать.

Махса умерла через несколько дней. Полиция назвала ее смерть несчастным случаем и показала видео с моментом потери сознания девушки. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. Журналисты IranWire показали врачам фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, и те предположили, что в результате удара она получила перелом основания черепа.

Смерть Махси Амини вызвала массовое недовольство в социальных сетях и привела к уличным протестам. Во время похорон девушки в родном городе Саккез 16 сентября женщины снимали платки, писала The Guardian. Многие женщины начали сжигать хиджабы и состригать пряди волос, записывая это на видео.

18 сентября митингующие собрались около офиса губернатора, но его разогнали сотрудники полиции. По данным правозащитной организации Hengawна, 38 человек пострадали, пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии, трое получили огнестрельные ранения.

В Иране начались протесты после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба
Политика

Протесты шли всю неделю и стали самыми массовыми с 2019 года, когда иранцы выходили на улицы из-за роста цен на топливо. Протестующие начали поджигать полицейские участки и машины, нападать на силовиков. За неделю в столкновениях с полицией в большинстве из провинций страны погиб минимум 41 человек. В Иране наблюдались сбои в работе интернета.

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