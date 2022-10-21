Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех
Число жертв ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось до четырех, сообщил в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — написал он.
О том, что ВСУ нанесли удар по гражданской переправе через Днепр в Херсоне, власти Херсонской области сообщили в ночь на 21 октября. По словам председателя правительства региона Сергея Елисеева, по переправе в районе Антоновского моста выпущено 12 ракет HIMARS, 11 из них российские ПВО сбили. Он пояснил, что переправа работает и в ночное время из-за «большого числа желающих выехать на левый берег Днепра».
Елисеев сообщал о двух погибших, представитель областной администрации Владимир Рогов говорил о троих. Еще 10 человек пострадали.
Несколькими днями ранее, 19 октября, Стремоусов предупредил о скором наступлении украинских войск на Херсон. В городе началась эвакуация: жителей вывозят с правого берега Днепра на левый.
В тот же день президент России Владимир Путин ввел в Херсонской области и других трех новых регионах военное положение. Власти Херсонской области также опасаются ударов по Каховской ГЭС и последующего подтопления, поэтому начали сбрасывать воду. 20 октября система ПВО отразила пять ударов по электростанции, сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев.