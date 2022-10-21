Три человека погибли, десять пострадали при ударе по переправе в Херсоне

Три человека погибли при ударе по переправе в Херсоне

Еще десять человек получили ранения при обстреле. Украинские военные нанесли 12 ракетных ударов, но только одна ракета долетела, остальные сбила система ПВО, утверждает член ВГА Запорожской области Рогов

Удар по гражданской переправе через Днепр в Херсоне нанесен американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале. В результате обстрела погибли три человека, в том числе дети.

«Всего боевики ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет сбито российской ПВО. Одна ракета долетела», — написал он.

Еще десять человек получили ранения. 12 автомобилей сгорели.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские военные нанесли 12 ударов по переправе, почти все ракеты были сбиты. «Известия» со ссылкой на очевидцев написали, что под обстрел попала гражданская переправа. По данным RT, «прилеты» были зафиксированы близ Антоновского моста через реку Днепр.

18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра. По его словам, есть «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением [ВСУ] плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра».

Власти заявили, что ВСУ пытаются наступать на Херсон. Однако, как утверждал заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов, линия обороны на этом направлении «не сдвинулась ни на сантиметр». Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные «вклинились в оборону» российских войск близ села Суханово в Херсонской области, атаку смогли отбить.

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые ранее были присоединены к стране.