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В Думе заявили, что решение об отсрочке многодетным довели до военкоматов

Глава комитета Думы Картаполов: решение об отсрочке для многодетных довели до военкоматов
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 13 октября сообщил, что Минобороны внесло отцов трех и более детей до 16 лет в группу не подлежащих призыву. Теперь депутат сообщает, что о решении уведомили военкоматы
Фото: Florian Gaertner / Photothek / ТАСС
Фото: Florian Gaertner / Photothek / ТАСС

Решение об отсрочке для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято, заявил глава комитета Госдумы по обороне и бывший министр обороны Андрей Картаполов.

«Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры», — написал он в телеграм-канале.

Накануне Картаполов сообщил, что Минобороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки по частичной мобилизации. Согласно поправкам, отцы с тремя детьми до 16 лет внесены в группу не подлежащих призыву. Раньше отсрочка полагалась отцам четверых и более детей.

Депутат пояснил, что разъяснения официально не опубликованы, потому что относятся к категории документов для служебного пользования. Картаполов назвал решение «жестом доброй воли» Минобороны, который стал ответом на «запрос общества».

Военком Иркутской области Евгений Фуженко 13 октября сообщил, что в регионе получили соответствующее указание Генштаба. «Документ с грифом «для служебного пользования». Достоверность его сомнительна. Отсрочки могут предоставляться на основании закона либо указа президента. Таких нормативных актов принято не было», — отметил Фуженко.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Андрей Картаполов частичная мобилизация отсрочка
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