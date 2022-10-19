Фон дер Ляйен заявила о замене двух третьих поставок газа из России

Диверсификация поставок обошлась ЕС дорого, указала глава Еврокомиссии. Накануне ЕК представила очередной план борьбы с газовым кризисом, в котором странам предлагается делиться газом друг с другом в случае ЧП

Фон дер Ляйен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками, но это стоило дорого, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, трансляция велась на его сайте.

«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», — сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что Европейский союз значительно диверсифицировал круг зарубежных поставщиков, но это «дорого обошлось».

«Поэтому нам необходимо инвестировать в новые источники энергии, в особенности в возобновляемые», — заключила она.

Накануне Еврокомиссия предложила новые меры в рамках борьбы с повышением цен на газ и предотвращение сбоев с поставками. Среди них введение «правила солидарности», которое обязывает страны-члены делиться газом друг с другом в случае ЧП, информирование ее перед заключением любой газовой сделки, если речь идет об объеме более 500 млн куб. м, и обязательство для государств-членов участвовать в совместной закупке не менее 15% газа.



Кроме того, ЕК указала, что страны-члены до марта должны продолжать сокращать спрос на газ и отчитываться об успехах в этом направлении каждые два месяца. По ее данным, в августе и сентябре спрос на газ был на 15% ниже среднего за последние пять лет. План, предусматривающий добровольное сокращение потребления природного газа странами Евросоюза на 15%, исполнительный орган ЕС представил 20 июля.

