Фон дер Ляйен заявила о замене двух третьих поставок газа из России
Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками, но это стоило дорого, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, трансляция велась на его сайте.
«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», — сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что Европейский союз значительно диверсифицировал круг зарубежных поставщиков, но это «дорого обошлось».
«Поэтому нам необходимо инвестировать в новые источники энергии, в особенности в возобновляемые», — заключила она.
Накануне Еврокомиссия предложила новые меры в рамках борьбы с повышением цен на газ и предотвращение сбоев с поставками. Среди них введение «правила солидарности», которое обязывает страны-члены делиться газом друг с другом в случае ЧП, информирование ее перед заключением любой газовой сделки, если речь идет об объеме более 500 млн куб. м, и обязательство для государств-членов участвовать в совместной закупке не менее 15% газа.
Кроме того, ЕК указала, что страны-члены до марта должны продолжать сокращать спрос на газ и отчитываться об успехах в этом направлении каждые два месяца. По ее данным, в августе и сентябре спрос на газ был на 15% ниже среднего за последние пять лет. План, предусматривающий добровольное сокращение потребления природного газа странами Евросоюза на 15%, исполнительный орган ЕС представил 20 июля.