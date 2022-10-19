Власти начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасений подрыва

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:54
Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Что известно к 12:30 Политика, 12:54
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 12:52
«Худшее еще впереди»: почему экономисты считают рецессию в США неизбежной Pro, 12:51
Токаев попал в базу «Миротворец» из-за заявлений по Крыму Политика, 12:45
Стремоусов заявил о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки Политика, 12:44
Бастрыкин сообщил о ходе расследования взрыва на Крымском мосту Политика, 12:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 12:33
Обвиненному в нечестной игре шахматисту сломали фигуру короля на турнире Спорт, 12:32
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 12:29
Три человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области Политика, 12:24
МВД сообщило о росте числа изъятого оружия рядом с зоной спецоперации Общество, 12:24
«Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь Pro, 12:22
Beluga продала международные права на бренд водки Бизнес, 12:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасений подрыва

Сальдо: на Каховской ГЭС начали сброс воды
Сброс воды на Каховской ГЭС проводится из-за опасений, что ее шлюзы будут повреждены и населенным пунктам будет грозить подтопление. Ранее жителей Херсона начали эвакуировать на левый берег Днепра
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти Херсонской области начали сброс воды на Каховской ГЭС, Херсон под подтопление не попадет, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Уже просчитано, что не все, конечно, районы Херсона и населенных пунктов, расположенных ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, и он не будет ощущать этих неудобств. Но есть у нас микрорайоны, которые, в общем-то, намытые, которые стоят на воде. Это остров. Вот там возможно, конечно, поднятие воды и подтопление жилых домов», — сказал Сальдо.

По его словам, в первую очередь такая опасность существует для частного сектора. В связи с этим проводится подомовой обход. «Просят людей, чтобы они выехали на какое-то время, дали возможность сойти воде, которая хлынет непрерывным потоком», — сообщил врио губернатора.

Однако тут «инженеры тоже уже просчитали», добавил он. По словам Сальдо, вода не останется на высоком уровне и будет сходить и жители смогут вернуться в свои дома.

В ночь на 19 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска «в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Город является административным центром и находится на правом берегу Днепра.

Утром 19 октября жителей Херсона и ряда других населенных пунктов области начали эвакуировать на левый берег. Как сообщил Сальдо, за неделю планируется вывезти 50–60 тыс. человек. На левый берег переедут и все органы власти.

Читайте на РБК Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Сменить работу в 2022 году и не пожалеть о решении — как действовать

Эвакуация ведется в том числе из-за того, что администрация Херсонской области опасается подрыва шлюзов Каховской ГЭС. «Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, вода в основном будет идти через шлюзы, тогда, возможно, через определенное расчетное время она достигнет Херсона, правого берега и левого берега», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС эвакуация Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Херсонской области на неделю закроют въезд для гражданских
Политика
Стремоусов заявил о превращении Херсона в крепость
Политика
Власти по СМС призвали жителей покинуть Херсонскую область
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter