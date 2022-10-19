Власти начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасений подрыва

Сброс воды на Каховской ГЭС проводится из-за опасений, что ее шлюзы будут повреждены и населенным пунктам будет грозить подтопление. Ранее жителей Херсона начали эвакуировать на левый берег Днепра

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Власти Херсонской области начали сброс воды на Каховской ГЭС, Херсон под подтопление не попадет, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Уже просчитано, что не все, конечно, районы Херсона и населенных пунктов, расположенных ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, и он не будет ощущать этих неудобств. Но есть у нас микрорайоны, которые, в общем-то, намытые, которые стоят на воде. Это остров. Вот там возможно, конечно, поднятие воды и подтопление жилых домов», — сказал Сальдо.

По его словам, в первую очередь такая опасность существует для частного сектора. В связи с этим проводится подомовой обход. «Просят людей, чтобы они выехали на какое-то время, дали возможность сойти воде, которая хлынет непрерывным потоком», — сообщил врио губернатора.

Однако тут «инженеры тоже уже просчитали», добавил он. По словам Сальдо, вода не останется на высоком уровне и будет сходить и жители смогут вернуться в свои дома.

В ночь на 19 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска «в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Город является административным центром и находится на правом берегу Днепра.

Утром 19 октября жителей Херсона и ряда других населенных пунктов области начали эвакуировать на левый берег. Как сообщил Сальдо, за неделю планируется вывезти 50–60 тыс. человек. На левый берег переедут и все органы власти.

Эвакуация ведется в том числе из-за того, что администрация Херсонской области опасается подрыва шлюзов Каховской ГЭС. «Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, вода в основном будет идти через шлюзы, тогда, возможно, через определенное расчетное время она достигнет Херсона, правого берега и левого берега», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live.