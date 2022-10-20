Власти заявили об отражении пяти ракетных атак на Каховскую ГЭС

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Над Каховской ГЭС пять раз сработала воздушная тревога, система ПВО отразила несколько ракетных атак ВСУ. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава Каховского района Владимир Леонтьев.

«Сегодня воздушная тревога звучала раз пять. Было несколько попыток нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Сработала система ПВО. Атака, целью которой была Каховская гидроэлектростанция, отражена», — сказал он.

В Херсонской области 19 октября началась эвакуация мирных жителей. Эвакуируемым сообщили о необходимости иметь с собой документы, деньги, лекарства, а общий вес собранных вещей и продуктов не должен превышать 50 кг.

Власти решили вывезти на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского. 20 октября замглавы Херсонской области заявил об эвакуации 15 тыс. человек.

Местные жители 19 октября начали получать СМС-сообщения с призывом об эвакуации.