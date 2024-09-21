Алаудинов сообщил о переброске подразделений ВСУ на курское направление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области и перебрасывают туда другие подразделения, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник сюда заводит разные подразделения, потому что реально он понес здесь очень большие потери», — сказал он, затруднившись при этом ответить на вопрос, откуда ВСУ поступают подкрепления.
ВСУ начали попытку вторжения в Курскую область 6 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, одной из целей этой операции стало создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил о появлении в российском регионе военной комендатуры «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».
Вместе с тем курская операция должна была отвлечь российскую армию от покровского направления, но этого не произошло, признавал Сырский. В начале сентября с аналогичным заявлением выступил и Зеленский.
За более чем месяц Минобороны России отчитывалось о восстановлении контроля по меньшей мере над 12 населенными пунктами Курской области. В частности, 20 сентября Алаудинов сообщал, что российской армии удалось «чуть-чуть продвинуться вперед».
Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». Он также счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта после украинского вторжения.
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