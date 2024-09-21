 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о переброске подразделений ВСУ на курское направление

Алаудинов: ВСУ перебрасывают подразделения на курское направление из-за потерь
Сюжет
Военная операция на Украине
Потери ВСУ в Курской области большие, они вынуждены перебрасывать туда другие подразделения, заявил командир «Ахмата». Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа
Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock
Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области и перебрасывают туда другие подразделения, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник сюда заводит разные подразделения, потому что реально он понес здесь очень большие потери», — сказал он, затруднившись при этом ответить на вопрос, откуда ВСУ поступают подкрепления.

ВСУ начали попытку вторжения в Курскую область 6 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, одной из целей этой операции стало создание «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил о появлении в российском регионе военной комендатуры «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Вместе с тем курская операция должна была отвлечь российскую армию от покровского направления, но этого не произошло, признавал Сырский. В начале сентября с аналогичным заявлением выступил и Зеленский.

За более чем месяц Минобороны России отчитывалось о восстановлении контроля по меньшей мере над 12 населенными пунктами Курской области. В частности, 20 сентября Алаудинов сообщал, что российской армии удалось «чуть-чуть продвинуться вперед».

Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». Он также счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта после украинского вторжения.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Апти Алаудинов Чечня Ахмат Военная операция на Украине ВСУ
Материалы по теме
Пострадавшим в Курской области выделили дополнительно по ₽10 тыс.
Политика
В Курской области сбили шесть украинских ракет
Политика
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничьяОбщество, 13:08
Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военнымПолитика, 13:06
В «Атланте» допустили, что Миранчук не заметил отсутствие флага РоссииСпорт, 12:55
Алаудинов сообщил о переброске подразделений ВСУ на курское направлениеПолитика, 12:51
Пострадавшим в Курской области выделили дополнительно по ₽10 тыс.Политика, 12:47
Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в СеулеСпорт, 12:38
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, везшему оружие на Украину⁠Политика, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тверской области восстановили движение на трассе М-9 после атаки БПЛАПолитика, 12:10
Губернатор Тверской области рассказал о последствиях атаки дроновПолитика, 12:08
Убитый командир «Хезболлы» был в розыске в США за взрывы в посольствеПолитика, 11:58
Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человекПолитика, 11:43
Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-ФайедаСпорт, 11:39
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТПОбщество, 11:33
Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»Политика, 11:31