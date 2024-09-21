 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУ

Алаудинов: 60 украинских военных отступили в Курской области от российских
Сюжет
Военная операция на Украине

На одном из участков в Курской области 60 украинских военных «убежали» и двинулись в сторону границы, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в телеграм-канале.

«Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы», — сказал Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», российские военные в Курской области «чуть-чуть прошли вперед». На суджанском направлении бойцы спецназа уничтожили несколько единиц техники, в том числе миномет. Также военные подбили расчет FPV и ангар с техникой.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

В августе, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, губернатор региона сообщил о 28 населенных пунктах, которые оказались под контролем Украины. За месяц российская армия, по информации Минобороны России, взяла под контроль по меньшей мере 12 населенных пунктов.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Апти Алаудинов Курская область
Материалы по теме
Алаудинов назвал число танков у ВСУ в начале атаки на Курскую область
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Песков заверил, что военные России вернут контроль над Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику TelegramПолитика, 02:17
В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкоматаПолитика, 02:06
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУПолитика, 02:04
Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в ЛиванеПолитика, 01:40
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь РоссииПолитика, 01:19
На севере Харькова прогремели взрывыПолитика, 01:15
Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на УкраинеПолитика, 01:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Против Кеннеди-младшего начали расследование из-за отрезанной головы китаОбщество, 00:53
Украинский дрон повредил трансформатор подстанции рядом с Запорожской АЭСПолитика, 00:50
Лавров назвал шуткой заявление Путина о поддержке ХаррисПолитика, 00:25
«Страна» узнала о возможной отставке Умерова и БудановаПолитика, 00:14
В Брянской области сбили 13 дронов менее чем за часПолитика, 20 сен, 23:56
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до МосквыПолитика, 20 сен, 23:52
В Израиле заявили об отсутствии красных линий в конфликте с «Хезболлой»Политика, 20 сен, 23:44