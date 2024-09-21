Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУ

На одном из участков в Курской области 60 украинских военных «убежали» и двинулись в сторону границы, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в телеграм-канале.

«Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы», — сказал Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», российские военные в Курской области «чуть-чуть прошли вперед». На суджанском направлении бойцы спецназа уничтожили несколько единиц техники, в том числе миномет. Также военные подбили расчет FPV и ангар с техникой.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

В августе, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, губернатор региона сообщил о 28 населенных пунктах, которые оказались под контролем Украины. За месяц российская армия, по информации Минобороны России, взяла под контроль по меньшей мере 12 населенных пунктов.