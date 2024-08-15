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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина создала в Курской области военную комендатуру «для соблюдения правопорядка», заявил Сырский. Президент России называл атаку на регион масштабной провокацией
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина создала в Курской области военную комендатуру, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Его заявление в ходе Ставки верховного главнокомандующего опубликовал Владимир Зеленский.

«Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев», — сказал Сырский.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. 15 августа Минобороны России сообщило о срыве атак в направлении села Кремяное и деревни Русская Конопелька, пресечении прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Также, по данным ведомства, российские военнослужащие восстановили контроль над населенным пунктом Крупец.

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Фото:John Moore / Getty Images

По подсчетам Миноброны России, за все время боестолкновений в регионе ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.

Власти Глушковского района объявили принудительную эвакуацию, в Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа говорил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, где остаются порядка 2 тыс. человек. Эвакуации подлежали 180 тыс. жителей, к тому моменту из них уехали 121 тыс.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку на Курскую область как «масштабную провокацию». «Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства на совещании 12 августа.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Александр Сырский ВСУ Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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