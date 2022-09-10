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Война санкций ,  
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США пригрозили штрафами за покупки российской нефти не по предельной цене

Американским компаниям разрешат морские перевозки российской нефти в случае ее покупки по предельной цене или дешевле, сообщили в Минфине США
Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»
Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало предварительное руководство по применению предельных цен на российскую нефть. Из него следует, что под американские санкции могут попасть те, кто закупает российскую нефть выше предельных цен. Их уровень еще не определен.

«Лица, которые осуществляют существенные закупки российской нефти по цене, выше предельной, и намеренно пользуются при этом услугами, связанными с морской перевозкой российской нефти, или лица, которые целенаправленно предоставляют ложную информацию, фальшивые документы поставщикам услуг могут стать объектами мер принуждения в связи с нарушением санкционного режима [включая денежные штрафы]», — говорится в документе.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

При этом США разрешат американским компаниям оказывать услуги, связанные с морскими перевозками российской нефти (перечень таких услуг будет обнародован позднее — это могут быть страхование, брокерские услуги, заправка судна топливом и т.д.), если нефть продается по цене, равной или ниже предельной.

Импортеры или нефтеперерабатывающие компании, которые захотят приобрести российскую нефть в соответствии с ограничениями цены вместе с получением соответствующих услуг по ее перевозке, должны будут предоставить поставщикам таких услуг определенную документацию, подтверждающую покупку по цене, равно или ниже предельной.

Соблюдать требования о документации и сертификации должны будут экономические агенты трех уровней: те, кто имеет прямой доступ к информации о цене (сырьевые брокеры, нефтепереработчики) – должны хранить и, если нужно, предоставлять на проверку регуляторам счета-фактуры, контракты, счета; те, кто могут иногда запрашивать информацию о ценах (банки), и те, кто не имеют прямого доступа к такой информации (страховщики, провайдеры P&I-страхования) – им рекомендовано собирать с клиентов свидетельства того, что они покупают нефть в соответствии с предельными ценами. При добросовестном соблюдении требований о сборе ценовой информации провайдеры услуг, такие как страховщики, будут освобождены от риска санкций на тот случай, если их клиенты фальсифицировали документы о цене или предоставили неверные данные.

Запрет на импорт российской нефти в США остается в силе, подчеркивается в документе. Американские власти ввели его в марте. 

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Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) договорились о введении потолка цен на российскую нефть в начале сентября. Целью решения называется стремление снизить доходы России и ее способность финансировать военные действия на Украине. Ценовой поток пока не определен, его планируется установить к моменту вступления в силу санкций ЕС в отношении российской нефти в декабре этого года.

Вице-премьер Александр Новак назвал решение G7 «полным абсурдом» и вмешательством в рыночные механизмы, а также сообщил, что в ответ Россия может перестать поставлять нефть и нефтепродукты этим странам.

Президент России Владимир Путин говорил, что западные «наступают на те же самые грабли», что и в ситуации с российским газом, и допускал, что цены на нефть «взлетят до небес».

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
цены на нефть Минфин США санкции
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