Кадыров заявил о «безвыходном положении» НАТО и Киева после мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Путин поручил отечественным компаниям занять ниши ушедших иностранных Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации Бизнес, 16:43
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами Политика, 16:41
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:35
Водителям начали рассылать транспортный налог: сколько и кому платить Авто, 16:31
«Рус Биофарм» вложит ₽5 млрд в создание новых российских лекарств Пресс-релиз, 16:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Капитализация Ripple выросла на $3 млрд за два дня Крипто, 16:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
Как эксперту правильно реагировать на агрессию в интернете Pro, 16:22
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 16:21
Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло» Экономика, 16:14
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы Финансы, 16:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил о «безвыходном положении» НАТО и Киева после мобилизации

Глава Чечни пообещал, что регион «на 100 процентов» выполнит принятое президентом решение о частичной мобилизации. Прежде он призывал к «самомобилизации» в регионах
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Объявление Владимира Путина о частичной мобилизации «поставило в безвыходное положение киевскую верхушку и НАТО», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — написал он в телеграм-канале. По его словам, против России «на протяжении всех последних лет ведется война», и теперь она «очевидна всем».

Кадыров заявил, что полностью поддерживает принятое президентом решение и Чеченская Республика выполнит его «на 100 процентов». Глава региона отметил, что чеченские военные и так активно участвовали в спецоперации. В середине марта на Украину для отправились более 1 тыс. добровольцев из Чечни, после чего Кадыров сообщал об отправке новых групп.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

15 сентября Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» — обучить и укомплектовать хотя бы по 1 тыс. добровольцев. В Кремле сказали, что эту идею должны оценить военные профессионалы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, объяснив ее необходимостью защищать суверенитет и территориальную целостность России и население «освобожденных» в ходе спецоперации территорий.

Призыву подлежат резервисты с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Перед отправкой в части они должнгы пройти дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Мобилизованные граждане получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в рамках мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Уволились и заболели? Бывший работодатель оплатит больничный
Инструкции
Pro
Фото: Victor J. Blue / Getty Images Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции

Путин поручил главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации.

В Санкт-Петербурге, Севастополе и других субъектах созданы комиссии по мобилизации. Главы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт заявили, что начинают выполнять поставленные президентом задачи.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Рамзан Кадыров мобилизация Чечня

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Беглов возглавил комиссию по мобилизации в Петербурге
Политика
Мобилизованные и добровольцы из Москвы получат дополнительные выплаты
Политика
Песков рассказал о неопубликованном пункте указа Путина о мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter