Кадыров заявил о «безвыходном положении» НАТО и Киева после мобилизации
Объявление Владимира Путина о частичной мобилизации «поставило в безвыходное положение киевскую верхушку и НАТО», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — написал он в телеграм-канале. По его словам, против России «на протяжении всех последних лет ведется война», и теперь она «очевидна всем».
Кадыров заявил, что полностью поддерживает принятое президентом решение и Чеченская Республика выполнит его «на 100 процентов». Глава региона отметил, что чеченские военные и так активно участвовали в спецоперации. В середине марта на Украину для отправились более 1 тыс. добровольцев из Чечни, после чего Кадыров сообщал об отправке новых групп.
15 сентября Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» — обучить и укомплектовать хотя бы по 1 тыс. добровольцев. В Кремле сказали, что эту идею должны оценить военные профессионалы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, объяснив ее необходимостью защищать суверенитет и территориальную целостность России и население «освобожденных» в ходе спецоперации территорий.
Призыву подлежат резервисты с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Перед отправкой в части они должнгы пройти дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Мобилизованные граждане получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в рамках мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.
Путин поручил главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации.
В Санкт-Петербурге, Севастополе и других субъектах созданы комиссии по мобилизации. Главы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт заявили, что начинают выполнять поставленные президентом задачи.