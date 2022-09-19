Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о «самомобилизации» регионов
Идею о «самомобилизации» регионов, с которой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, должны оценить военные профессионалы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал он.
15 сентября Кадыров предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев. «В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — заявил он.
По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает глава Чечни.
Его предложение поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и курский губернатор Роман Старовойт. И Крым, и Чечня уже отправляли добровольцев на Украину. Кадыров неоднократно отчитывался о действиях чеченских подразделений в зоне проведения военной операции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее целями назывались «демилитаризация» и «денацификация» страны. Киев объявил военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что на стороне Киева воюют 700 тыс. человек.
В России мобилизация объявлена не была. Тем не менее некоторые политики, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР заявили о необходимости объявить в России всеобщую мобилизацию.
В Кремле не раз говорили, что необходимости в этом нет. В конце июля в Минобороны заявили, что в операции на Украине участвует только часть военнослужащих, а их численность «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».