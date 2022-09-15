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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию»

Рамзан Кадыров: главам каждого региона России следует подготовить 1 тыс. добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать «самомобилизацию» и предложил каждому главе регионов России подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тыс. добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия», — подчеркнул он в телеграм-канале.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Материал дополняется. 

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