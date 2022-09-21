Обращение Владимира Путина. Текстовая трансляция

«Запад перешел всякую грань, слышим постоянные угрозы. Террористические удары уже наносятся по территории Курской и Белгородской областей».

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами».