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Обращение Владимира Путина. Текстовая трансляция

Владимир Путин выступает с обращением. Накануне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях заявили о планах провести референдумы по вхождению в состав России
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:13

«Запад перешел всякую грань, слышим постоянные угрозы. Террористические удары уже наносятся по территории Курской и Белгородской областей».

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами».

09:10

«Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября».

Призыву будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу.

Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

09:07

«В Запорожье, Луганске, Херсоне, Донецке видели и видят те зверства, которые происходят».

«Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу».

«Парламенты народных республик, а также ВГА обратились к России с просьбой поддержать референдумы. Мы сделаем все, чтобы обезопасить их. То решение, которое примут там люди, мы поддержим».

09:04

«ЛНР практически очищена, бои в ДНР продолжаются. Наши части там действуют планомерно, берегут личный состав».

«В СВО принимают участие профессиональные части, рядом с ними сражаются добровольческие части. Мною даны были поручения определить статус добровольцев, а также военных ДНР и ЛНР. Он должен быть такой же как и у кадровых российских военных».

«О чем хочу сказать впервые публично. Уже после начала СВО представители Киева реагировали на наши предложения позитивно. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад».

09:03
«Решение об упреждающей военной операцией было необходимым».
09:03
«Цель части западных элит — ослабить нашу страну. Они говорят, что Россия должна распасться на несколько враждующих частей. Сделали своим оружием тотальную русофобию. Украине они готовили участь плацдарма русофобии».
09:02

Речь пойдет о неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности России.

09:01
Владимир Путин начал обращение. Он назвал темой своего выступления ситуацию в Донбассе
Владимир Путин обращение
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