В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление. Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому пройдет на сессии законодательного органа Евросоюза в четверг, 17 сентября.

«Европейский парламент <...> требует, чтобы ЕС как можно скорее разработал список амбициозных ограничительных мер в отношении России и усилил существующие санкции против России; настоятельно призывает внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», — говорится в документе.

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