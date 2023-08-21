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Премьер Швеции временно исключил передачу Киеву истребителей Gripen

Премьер Швеции Кристерссон временно исключил передачу Киеву истребителей Gripen
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти соблюдают баланс того, что могут передать Украине, и того, что должны оставить у себя, пояснил Ульф Кристерссон. Тем временем Нидерланды и Дания намерены предоставить Киеву истребители F-16
Истребитель Gripen
Истребитель Gripen (Фото: Bruno Vincent / Getty Images)

Швеция пока не планирует отправлять на Украину истребители Gripen, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4, его слова приводит портал Omni.

«У нас также баланс того, что мы можем передать им, и того, что мы должны иметь сами», — пояснил Кристерссон.

При этом он отметил, что правительство ничего не исключает в будущем.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет состоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.

На истребителе стоит 27-мм пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в Швецию был достигнут «прорывной результат» по Gripen. По его словам, украинские пилоты уже «начинают их тестировать», а Киев «шаг за шагом» приближается к поставкам этих самолетов.

В июне власти Швеции обещали обучить украинских летчиков управлению Saab JAS 39 Gripen.

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Накануне украинский лидер объявил, что Нидерланды предоставят Киеву 42 истребителя F-16. Премьер Марк Рютте подтвердил, что Украина получит самолеты, «когда будут выполнены условия для такой передачи», но точное количество обещанных истребителей не назвал. Вслед за Амстердамом о намерении передать Украине 19 F-16 заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника. При этом он усомнился в том, что западные самолеты смогут «коренным образом изменить ситуацию на фронте».

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Теги
Елена Чернышова
Швеция Украина истребители
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