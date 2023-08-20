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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили, что их самолеты находятся под угрозой атаки уже при взлете

Командующий Воздушными силами: самолеты ВСУ оказываются под угрозой атаки уже при взлете
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Военная операция на Украине
Киев сейчас нуждается в американских F-16, шведских Gripen, британских Typhoon и французских Rafale, заявил командующий Воздушными силами Олещук. Отправка F-16 на Украину будет рассматриваться как ядерная угроза, заявлял Лавров

Украинские самолеты оказываются в зоне поражения российских истребителей уже при взлете с аэродрома, заявил командующий Воздушными силами страны генерал-лейтенант Николай Олещук, его слова приводит «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские самолеты «ежеминутно обстреливаются». «Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника», — сказал он.

Олещук отметил, что Украина сейчас нуждается в американских истребителях F-16, шведских Gripen, британских Eurofighter Typhoon и французских Rafale, цитирует его слова ZN.UA.

Командующий Воздушными силами также сказал, что у Украины есть опыт эксплуатации F-16, поскольку этот самолет уже приземлялся на украинских аэродромах.

«Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16», — рассказал генерал. Сейчас в стране подготавливают взлетно-посадочные полосы и строят защитные сооружения, добавил он.

Накануне глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил о начале обучения украинских пилотов, инженеров и технического персонала на F-16. По его словам, минимальный срок подготовки летчиков составляет полгода. Олещук уточнил, что обучение проходит в двух странах — в Великобритании и Швеции. «В Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции: туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом», — рассказал генерал.

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Агентство Reuters на этой неделе сообщало, что США одобрили решение Нидерландов и Дании поставить F-16 после завершения обучения первой группы украинских летчиков в этих странах. Об этом сказано в письме госсекретаря Энтони Блинкена его коллегам в Амстердаме и Копенгагене. Позднее это подтвердил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что отправка на Украину F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада. «В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет», — говорил Лавров. Он такжепообещал военно-технический ответ Москвы, если та увидит, что «эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу».

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Елена Чернышова
Украина ВСУ самолет
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