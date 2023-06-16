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Украинских пилотов научат летать на шведских истребителях

Шведские военные обучат украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen

Шведские военные обучат украинских пилотов управлять истребителями Saab JAS 39 Gripen, сообщило правительство Швеции.

Тренировки будут проходить в рамках 12 пакета военной помощи Киеву от Стокгольма. Общая стоимость пакета составила примерно 250 млн шведских крон (почти $23,5 млн). Средства предполагается потратить на военную и учебную технику, беспилотники, боеприпасы, топливо и медикаменты.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет состоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также есть в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.

Истребитель использует 27-мм пушку Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

После начала военной операции Украине Швеция присоединилась к санкциям против России, начала передавать Киеву вооружения и обучать украинских военных. Страна направляла боеприпасы, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, ракеты, пулеметы, бронетехнику, артиллерию и другое вооружение. Шведские инструкторы, в частности, обучали украинских военных делать засады и вести боевые действия в лесах.

14 июня Швеция вошла в группу стран, которые решили закупить для Киева средства ПВО на €107,5 млн. В западных государствах уверены, что закупленные системы укрепят способность Украины «защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих».

Российские власти осуждают военную помощь западных стран Украине и считают, что это лишь затягивает конфликт.

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Теги
Швеция истребители военная помощь
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