Украинских пилотов научат летать на шведских истребителях

Шведские военные обучат украинских пилотов управлять истребителями Saab JAS 39 Gripen, сообщило правительство Швеции.

Тренировки будут проходить в рамках 12 пакета военной помощи Киеву от Стокгольма. Общая стоимость пакета составила примерно 250 млн шведских крон (почти $23,5 млн). Средства предполагается потратить на военную и учебную технику, беспилотники, боеприпасы, топливо и медикаменты.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет состоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также есть в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде. Истребитель использует 27-мм пушку Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

После начала военной операции Украине Швеция присоединилась к санкциям против России, начала передавать Киеву вооружения и обучать украинских военных. Страна направляла боеприпасы, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, ракеты, пулеметы, бронетехнику, артиллерию и другое вооружение. Шведские инструкторы, в частности, обучали украинских военных делать засады и вести боевые действия в лесах.

14 июня Швеция вошла в группу стран, которые решили закупить для Киева средства ПВО на €107,5 млн. В западных государствах уверены, что закупленные системы укрепят способность Украины «защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих».

Российские власти осуждают военную помощь западных стран Украине и считают, что это лишь затягивает конфликт.