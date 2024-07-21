Эрдоган заявил о планах ЕС отстранить от председательства Венгрию

На Западе пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС после визитов Орбана в Россию и Китай, заявил Эрдоган. Он также выступил за определение будущего стран «свободной волей народов»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Европейском Союзе размышляют о том, как отстранить от председательства Венгрию, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время перелета из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Его слова приводит Hürriyet.

«На прошлой неделе нашим гостем был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И после нашей встречи он сказал: «У нас будет ужин с [кандидатом на пост президента США Дональдом] Трампом». В это же время проходил саммит НАТО. На следующий день они [страны-члены Североатлантического альянса] начали резко критиковать Виктора Орбана», — сказал Эрдоган.

Страны НАТО не согласны с тем, что говорит премьер Венгрии, отметил турецкий лидер. «Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он ездил в Китай, и его критиковали таким же образом. Затем он присутствовал на саммите в Шуше, его критиковали. Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС», — заявил он.

Эрдоган призвал набраться терпения и сделать «все необходимое вместе, когда придет время». «Мы на стороне демократии и выступаем за то, чтобы будущее стран решалось свободной волей народов», — заключил президент Турции.

Председательство Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе ЕС — началось 1 июля. Оно продолжится до конца 2024 года. Сразу после начала срока Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где провел переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам премьера Венгрии, он предложил Зеленскому и Путину установить режим временного прекращения огня, которое, как считает Орбан, «ускорит переговоры о мире». Каждый из собеседников ответил ему, что этим воспользуется противник для подготовки к продолжению боевых действий. Трамп объявил о желании выступить в качестве мирного посредника. Си Цзиньпин считает, что для прекращения огня необходима «положительная, а не отрицательная энергия» всех крупных держав.

Орбан отправил всем лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине по итогам «мирной миссии». «Если Европа хочет мира и иметь решающее слово в урегулировании конфликта, а также прекращении кровавой бойни, теперь у нее есть направление для разработки и реализации [политического курса]», — утверждал его политический советник Балаж Орбан.

Украина и европейские лидеры раскритиковали действия Орбана, в том числе его визит в Россию. Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на его «мирный план» подчеркнул, что премьер Венгрии не имеет мандата на переговоры по Украине от лица объединения. Он также отверг утверждения Орбана о «провоенной» политике ЕС на Украине. «Украина — жертва, реализующая свое законное право на самооборону», — сказал Мишель.

Украина настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов.

Путин в июне среди условий для начала переговоров перечислил вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма территориями России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие западных санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.