Орбан опубликовал свой доклад Мишелю о «мирном турне»

Орбан передал главе Евросовета краткую оценку бесед с лидерами Украины, России, Китая и Дональдом Трампом, а также «несколько предложений». Брюссель визиты венгерского премьера, которые он назвал «мирной миссией», возмутили

Виктор Орбан и Шарль Мишель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал полную версию своего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в рамках «мирной миссии». В X (Twitter) он пояснил, что «для ясности» решил выложить весь документ, поскольку выдержки из него уже были обнародованы СМИ.

В документе Орбан предложил инициировать переговоры на высоком уровне с Китаем по поводу новой мирной конференции и возобновить прямые дипломатические контакты с Россией «при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной». Премьер увидел шанс для ЕС начать новую главу в своей политике, которая пока «копирует провоенную политику США». «До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий», — написал он.

Фото: miniszterelnok.hu Фото: miniszterelnok.hu

Орбан также предупреждает, что «противоборствующие стороны настроены на более глубокое вовлечение в конфликт» и напряженность не снизится без «существенного внешнего вмешательства». На развитие событий могут повлиять ЕС, США и Китай, также важным региональным игроком является Турция, считает венгерский премьер. Он написал, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сразу же после возможной победы на выборах «будет готов выступить в качестве посредника по мирному урегулированию», у него есть «подробные и основательные планы на этот счет».

Содержание письма Орбана ранее опубликовала немецкая газета Bild.

Венгерский премьер в начале месяца отправился с визитами в Киев, Москву и Пекин, назвав их «мирной миссией». После этого он поехал на саммит НАТО в Вашингтон, а затем встретился с Трампом во Флориде. С 1 июля Венгрия заняла символический пост председателя Совета ЕС, поэтому визиты Орбана вызвали критику Брюсселя. После этого Еврокомиссия объявила, что коллегия исполнительного органа ЕС не посетит Венгрию, хотя такая поездка — традиционное мероприятие в начале председательства.