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Гутерриш сообщил, что предложил Путину перед прекращением сделки по зерну

Генсек ООН сообщил, что предложил Путину подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT
Незадолго до окончания срока действия зерновой сделки генсек ООН направил Путину письмо с предложениями по ней, среди них было подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT. 17 июля Россия прекратила участие в сделке
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о сожалении в связи с решением России прекратить реализацию зерновой сделки и рассказал, что в своем письме президенту Владимиру Путину по поводу ее сохранения делал предложение относительно отключенного от SWIFT Россельхозбанка. Об этом генсек всемирной организации сообщил журналистам, его выступление транслировалось на медиаресурсе ООН.

«Российская Федерация поднимала вопрос допуска к системе SWIFT Россельхозбанка в качестве ключевого фактора, влияющего на ее решения. На этом направлении ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного предложения, чтобы дочерняя структура Россельхозбанка могла вновь получить доступ к SWIFT», — сказал он. Генсек уточнил, что речь шла о «специальном механизме платежей для Россельхозбанка через JPMorgan вне SWIFT».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в Twitter, что озвученные в письме ООН предложения «неосуществимы и не обеспечат бесперебойность трансграничных финансовых операций».

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Генсек также пояснил, что Россия, отказавшись от участия в черноморской зерновой инициативе, прервала и реализацию второй части зерновой сделки — меморандума с ООН. Москва не раз утверждала, что эти договоренности не выполняются. МИД 17 июля заявил, что если Запад хочет, чтобы черноморская зерновая инициатива работала, то ему надо «серьезно задуматься» о выполнении обязательств по «изъятию из-под санкций российских удобрений и продовольствия».

Гутерриш признал, что экспорт российской сельхозпродукции столкнулся с препятствиями, с какими именно — он не уточнил.

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Россия настаивала, что для дальнейшей реализации зерновой сделки должны быть выполнены следующие условия:

  • переподключение РСХБ к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Россельхозбанк SWIFT Антониу Гутерриш Зерновая сделка
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