МИД поставил ООН дедлайн по решению проблем с сельхозэкспортом России

МИД заявил о трех месяцах у Секретариата ООН на решение проблем с сельхозэспортом России

У ООН есть 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для российского сельхозэкспорта, это следует из положений Меморандума Россия — ООН по данному вопросу, сообщил МИД страны.

«Согласно пункту 6 Меморандума соглашение «будет действовать в течение 3 лет», а в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за 3 месяца. Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — сказано в сообщении.

Накануне, 17 июля, Россия объявила о прекращении действия договоренностей в рамках зерновой сделки, частью которой был меморандум. После этого в ООН сообщили, что таким образом Москва вышла и из черноморской зерновой инициативы по вывозу украинского зерна, и из меморандума.

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