Китай сообщил о повреждении консульства во время удара по Одессе

Генконсульство Китая пострадало от взрыва, который произошел рядом с ним, сообщили в МИД Китая. В ведомстве не назвали причину взрыва. Минобороны России сообщало, что наносит удары только по военной инфраструктуре Украины

Здание консульства Китая в Одессе (Фото: Wikimedia Commons)

Генеральное консульство Китая в Одессе пострадало из-за взрыва, произошедшего неподалеку. Взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен. Об этом сообщил представитель китайского МИДа. В ведомстве не уточняли причину взрыва.

Его спросили, действительно ли здание дипмиссии пострадало в ходе удара российских военных по Одессе 20 июля, а также обращался ли Пекин по этому поводу к Москве. «Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан на Украине», — сказано в сообщении МИД Китая. В ведомстве не уточняли причины взрыва.

О повреждении китайского консульства сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он опубликовал снимки, на которых видно, что несколько стекол в здании выбиты.

Генконсульство Китая в Одессе находится по адресу переулок Нахимова, 2 в непосредственной близости от порта Одессы.

Три последних ночи подряд в Одессе раздаются взрывы. Минобороны России отчитывается о нанесении «ударов возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и Черноморске. В Министерстве настаивают, что наносят удары только по военным объектам.

Москва начала наносить эти удары после взрыва на Крымском мосту, который произошел 17 июля. Мост был атакован украинскими надводными беспилотникам, погибли два человека, а «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. Правительство оценивает стоимость ремонта на сумму до 1,3 млрд руб. Из-за взрывов погибли два человека — машина с супругами из Белгорода врезалась в поврежденные взрывом пролеты моста. Ехавшая с ними дочь пострадала, ее госпитализировали.