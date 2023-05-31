Кабмин оставил только одно замечание на проект повышения возраста призыва

Призывной возраст поднимут с 18 лет — 27 лет до 21 года — 30 лет. Правительство оставило замечание только относительно перевода в запас тех, кто после 27 лет уже отправлен в запас и не пожелает проходить службу после изменений

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Правительство одобрило инициативу о повышении призывного возраста в России со следующего года, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Газета ознакомилась с отзывом кабмина на инициативу — в нем содержится только одно замечание. Оно касается внесения изменения в ст. 52 закона «О воинской обязанности и военной службе» о повышении возраста для зачисления в запас с 27 до 30 лет для тех, кто не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. По мнению правительства, это «не корреспондирует» с другим положением статьи.

Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, которые решат пройти воинскую службу, будут переведены на воинский учет тех, кто не состоит в запасе, и будут подлежать призыву на общих основаниях. «При этом запас из граждан рассматриваемой категории предлагается формировать только по достижении ими возраста 30 лет, отмечается в отзыве правительства», сказано в материале.

Законопроект о повышении призывного возраста в Госдму внесли в марте, его инициаторы — члены комитета по обороне Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин. С идеей о повышении планок призыва в декабре прошлого года выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Призывной возраст планируют поднять с 18 лет до 21 года, а возраст отправки в запас — с 27 до 30 лет. Планируется, что это будет происходить поэтапно: в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 лет до 30 лет и в 2026-м от 21 года до 30 лет.

В пояснительной записке к документу сказано, что эти изменения позволят гражданам гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование; исключат явку школьников в военкоматы; сократят бюджетные траты на проведение медосвидетельствования.

Согласно информации на сайте Думы, законопроект готовится к рассмотрению в весеннюю сессию, которая завершится 30 июля.