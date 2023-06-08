Комитет Госдумы одобрил повышение призывного возраста в России

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста в России, соответствующее заключение комитета размещено в электронной базе нижней палаты парламента.

С учетом того, что законопроект одобрило правительство, комитет рекомендовал принять его в первом чтении. Докладчиком при рассмотрении законопроекта комитет по обороне предложил назначить своего председателя — Андрея Картаполова.

В соответствии с законопроектом, призывной возраст в России планируют поднять с 18 лет до 21 года, а возраст отправки в запас — с 27 до 30 лет. Планируется, что это будет происходить поэтапно: в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 лет до 30 лет и в 2026-м от 21 года до 30 лет.

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