СБУ предъявила обвинения судье, приговорившему к смерти иностранцев в ДНР

Шон Пиннер (Фото: AP)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение судье из Донецкой народной республики (ДНР), который приговорил к смертной казни трех иностранцев. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В СБУ полагают, что суд ДНР «нарушил нормы международного законодательства». «А именно: требования дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух гражданах Великобритании — Шоне Пиннере и Эйдене Аслине — и марокканце Саадуне Брагиме. В начале июня верховный суд ДНР приговорил их к смертной казни. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 УК ДНР (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество).

Наказание назначили обвиняемым «по совокупности преступлений», иностранцы частично признали свою вину. Однако тогда в республике действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, его отменили 8 июля.

Великобритания после вынесения приговора назвала решение донецкого суда фиктивным и незаконным. Министр иностранных дел Лиз Трасс тогда заявила, что Лондон делает все возможное, чтобы освободить своих граждан. Британские власти считают Пиннера и Аслина военнопленными. Глава ДНР, в свою очередь, исключал их обмен или возможность помилования из-за отсутствия оснований.

В начале июля в посольстве России в Лондоне сообщили, что получили обращения британских властей. В дипмиссии заявили, что вопрос, касающийся приговора, не относится к ее юрисдикции и предложили обратиться в ДНР.

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