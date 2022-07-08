В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Снятие моратория позволит сдерживать совершение особо тяжких преступлений, в особенности против мира и безопасности человечества, заявили в ДНР. Ранее суд в республике приговорил трех иностранцев к смертной казни за наемничество

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Народный совет (парламент) Донецкой народной республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщается на его сайте.

«Возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений, в особенности преступлений против мира и безопасности человечества», — говорится в сообщении.

Решение вступит в силу после опубликования закона о поправках в соответствующую статью Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

Новый кодекс вступил в силу с 1 июля. Входящие в него положения о смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года. Такое наказание будут исполнять в учреждениях уголовно-исполнительной системы непублично путем расстрела. Во время исполнения приговора должны присутствовать прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который затем констатирует наступление смерти. Осужденный имеет право после вынесения приговора подать ходатайство о помиловании, решение по этому вопросу принимает глава республики.

В ДНР, в отличие от России, нет моратория на смертную казнь. В начале июня к такому виду наказания в республике приговорили троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Иностранцы частично признали свою вину.

Великобритания решение донецкого суда назвала фиктивным и незаконным. По словам министра иностранных дел Лиз Трасс, Лондон делает все возможное для освобождения своих граждан и считает их военнопленными.

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В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что реакция Лондона на приговор доходит до истерики, хотя он не обращался в ДНР по поводу своих граждан, из чего, по ее словам, можно сделать вывод, что до сих пор их судьба никого, «по существу, не интересовала».

В начале июля в посольстве России сообщили, что получили обращения Лондона. В дипмиссии заявили, что это не ее юрисдикция, и предложили обратиться в ДНР.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «не видит никаких оснований» для обмена или помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни. В Кремле же сказали, что будут готовы выслушать, если Великобритания обратится к России по поводу судьбы этих граждан.