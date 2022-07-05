Посольство России переадресовало обращения по приговору британцам в ДНР

По словам посла в Британии Андрея Келина, Лондон обратился к ним по поводу судьбы приговоренных к смерти британцев, обращения перенаправили в ДНР. Суд ДНР приговорил к смертной казни двух британцев по обвинению в наемничестве

Обращения Великобритании к посольству России по поводу британцев, приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни по обвинению в наемничестве, переадресованы в Донецк, сообщил российский посол Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал Келин (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат добавил, что на этом диалог с британской стороной завершился.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, попавших в плен в Донбассе. Им инкриминировали ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). В суде обвиняемые частично признали свою вину.

Адвокат Пиннера попросила смягчить смертный приговор до пожизненного заключения.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс осудила приговор, назвав Пиннера и Аслина военнопленными. «Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности», — считает она. По ее словам, Лондон делает все возможное для их освобождения.

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Глава ДНР Денис Пушилин исключил, что осужденных могут помиловать или обменять.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя реакцию Лондона на приговор, заявила, что британская сторона не обращалась в ДНР по поводу своих граждан, из чего, по ее словам, можно сделать вывод, что до сих пор их судьба никого «по существу не интересовала».

В Кремле, в свою очередь, выразили готовность выслушать, если Британия обратится к России по поводу судьбы приговоренных к смерти в ДНР.