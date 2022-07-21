Страны ЕС согласовали новые санкции против России

Вступить в силу новые меры должны после публикации в официальном журнале ЕС. В рамках очередного, седьмого по счету пакета Брюссель запретит импорт российского золота и расширит индивидуальные санкции

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Страны ЕС согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел в том числе запрет на импорт российского золота, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Набор мер по уточнению и усилению эффективности уже введенных против Москвы санкций ЕК предложила 15 июля. Источник агентства Reuters назвал этот пакет «шестым с половиной», так как в нем содержатся менее масштабные ограничения, чем в предыдущих шести.

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций накануне. После утверждения список будет опубликован в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.

В этот пакет ограничительных мер входит также продление всех действующих санкций против России до конца 2023 года. Кроме того, Еврокомиссия предложила уточнить уже введенные ограничения, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию». Предлагалось также расширить список подсанкционных товаров двойного назначения, но их обновленный перечень пока не опубликован.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что в дополнение к новому пакету представит Евросовету предложения о новых ограничениях против физических и юридических лиц. Их список пока не был официально опубликован, но EUobserver со ссылкой на проект документа писал, что в новый санкционный список Брюсселя могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин, председатель «Ростеха» Сергей Чемезов, основатель и лидер байкерского клуба Александр Залдастанов (Хирург), актеры Владимир Машков и Сергей Безруков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнял, что всего под ограничения попадут еще 48 граждан. В санкционный перечень организаций, по данным EUobserver, войдут фонд «Русский мир», движение «Юнармия», судоходные и оружейные компании.

Reuters со ссылкой на проект писал, что в черный список компаний, поддерживающих действия России на Украине, войдет Сбербанк.

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С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций, последний из них — в начале июня. В него вошло частичное нефтяное эмбарго.

Российские власти называют санкции стран Запада незаконными и предупреждают, что ограничения нанесут больше вреда тем, кто их вводит. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — заявлял президент Владимир Путин.