EUobserver: Собянин, Безруков и Машков попали в проект нового пакета санкций ЕС

ЕС введет санкции против гендиректора УГМК, «Хирурга» и Собянина

В черный список ЕС также попали председатель «Ростеха» Сергей Чемезов и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Ростеха» Сергей Чемезов могут попасть в новый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает EUobserver и Reuters со ссылкой на проект документа.

Помимо них в проекте нового санкционного пакета ЕС упомянуты:

Александр «Хирург» Залдастанов, основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки»;

Сергей Безруков, народный артист России;

Владимир Машков, народный артист России;

Андрей Козицын, гендиректор УГМК

Всего в новый черный список ЕС попали 47 физических и восемь юридических лиц, а также введен запрет на импорт российского золота, пишет издание.

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