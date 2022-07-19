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ЕС введет санкции против гендиректора УГМК, «Хирурга» и Собянина
EUobserver: Собянин, Безруков и Машков попали в проект нового пакета санкций ЕС
В черный список ЕС также попали председатель «Ростеха» Сергей Чемезов и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов
Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Ростеха» Сергей Чемезов могут попасть в новый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает EUobserver и Reuters со ссылкой на проект документа.
Помимо них в проекте нового санкционного пакета ЕС упомянуты:
- Александр «Хирург» Залдастанов, основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки»;
- Сергей Безруков, народный артист России;
- Владимир Машков, народный артист России;
- Андрей Козицын, гендиректор УГМК
Всего в новый черный список ЕС попали 47 физических и восемь юридических лиц, а также введен запрет на импорт российского золота, пишет издание.
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