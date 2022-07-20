Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 16:35
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 18:32
Борис Джонсон попрощался с палатой общин фразой из «Терминатора» Политика, 18:27
Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным Экономика, 18:22
Экс-глава Минобороны Британии выбыла из гонки за пост премьер-министра Политика, 18:12
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:09
ЦБ рекомендовал брокерам не продавать иностранные бумаги новичкам рынка Инвестиции, 18:08
СЭ узнал о госпитализации одного из лучших молодых футболистов России Спорт, 18:04
Путин объяснил кашель «шуровавшим кондишеном» в Тегеране Общество, 17:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Джонсон призвал рестораны Fish & Chips отказаться от рыбы из России Бизнес, 17:52
ВФЛА ответила на сообщения о допинге у одного из лучших прыгунов России Спорт, 17:46
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 17:46
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций Политика, 17:39
На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея Общество, 17:37 
Касаткина заявила о «прекрасно закапывающем себя «Матч ТВ» Спорт, 17:31
Война санкций ,  
0 

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций

Новый пакет санкций должны утвердить 21 июля. В него вошли запрет на импорт российского золота, в том числе украшений, заморозка активов Сбербанка и персональные ограничительные меры в отношении более 50 граждан и компаний
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкции против России, в том числе запрет на импорт российского золота, сообщил в Twitter постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включающий запрет на золото, новые [меры] экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, [ограничительные меры против] более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», — написал Пранцкявичюс.

Как сообщили в чешском председательстве в ЕС, процедура утверждения новых санкций будет завершена 21 июля до 11:00 мск, а вступят в силу они в тот же день после публикации в официальном журнале ЕС. Запрет на импорт золота российского происхождения коснется и ювелирных изделий, уточнили в нем.

ЕС выведет из-под санкций часть активов банков России ради продовольствия
Политика
Фото: Jack Taylor / Getty Images

С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В него ЕС после полутора месяцев обсуждений и разногласий включил частичное эмбарго на российскую нефть: под запрет попали морские перевозки.

Video

В новый пакет санкций в ряде стран, в частности в Литве и Эстонии, призывали включить эмбарго уже на российский газ. Однако в итоге ЕС решил не вводить этот запрет, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, страны — участницы ЕС не смогли достичь согласия по вопросу в столь короткие сроки, к тому же «санкции должны иметь большее влияние на Россию», чем на тех, кто их вводит, пояснил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, под новые ограничения ЕС попадут еще 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Как пишет EUobserver, речь идет, в том числе, о мэре Москвы Сергее Собянине, главе «Ростеха» Сергее Чемезове, актерах Сергее Безрукове и Владимире Машкове, лидере байкерского клуба «Ночные волки» Александре Залдастанове (Хирурге) и гендиректоре УГМК Андрее Козицыне. В черный список организаций, по данным портала, попадут фонд «Русский мир», движение «Юнармия», судоходные и оружейные компании. В то же время пакет предусматривает и послабления: Евросоюз разморозит некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия, пишет Reuters.

Российские власти западные ограничительные меры считают незаконными. По словам президента Владимира Путина, при продолжении санкционного давления страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Евросоюз Золото
Материалы по теме
ЕС ужесточит санкции против «Сбера» и введет их против «Юнармии»
Политика
Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций
Политика
Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter