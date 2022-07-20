Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций

Новый пакет санкций должны утвердить 21 июля. В него вошли запрет на импорт российского золота, в том числе украшений, заморозка активов Сбербанка и персональные ограничительные меры в отношении более 50 граждан и компаний

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкции против России, в том числе запрет на импорт российского золота, сообщил в Twitter постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включающий запрет на золото, новые [меры] экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, [ограничительные меры против] более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», — написал Пранцкявичюс.

Как сообщили в чешском председательстве в ЕС, процедура утверждения новых санкций будет завершена 21 июля до 11:00 мск, а вступят в силу они в тот же день после публикации в официальном журнале ЕС. Запрет на импорт золота российского происхождения коснется и ювелирных изделий, уточнили в нем.

С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В него ЕС после полутора месяцев обсуждений и разногласий включил частичное эмбарго на российскую нефть: под запрет попали морские перевозки.

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В новый пакет санкций в ряде стран, в частности в Литве и Эстонии, призывали включить эмбарго уже на российский газ. Однако в итоге ЕС решил не вводить этот запрет, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, страны — участницы ЕС не смогли достичь согласия по вопросу в столь короткие сроки, к тому же «санкции должны иметь большее влияние на Россию», чем на тех, кто их вводит, пояснил он.

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По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, под новые ограничения ЕС попадут еще 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Как пишет EUobserver, речь идет, в том числе, о мэре Москвы Сергее Собянине, главе «Ростеха» Сергее Чемезове, актерах Сергее Безрукове и Владимире Машкове, лидере байкерского клуба «Ночные волки» Александре Залдастанове (Хирурге) и гендиректоре УГМК Андрее Козицыне. В черный список организаций, по данным портала, попадут фонд «Русский мир», движение «Юнармия», судоходные и оружейные компании. В то же время пакет предусматривает и послабления: Евросоюз разморозит некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия, пишет Reuters.

Российские власти западные ограничительные меры считают незаконными. По словам президента Владимира Путина, при продолжении санкционного давления страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.