Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкции против России, в том числе запрет на импорт российского золота, сообщил в Twitter постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.
«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включающий запрет на золото, новые [меры] экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, [ограничительные меры против] более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», — написал Пранцкявичюс.
Как сообщили в чешском председательстве в ЕС, процедура утверждения новых санкций будет завершена 21 июля до 11:00 мск, а вступят в силу они в тот же день после публикации в официальном журнале ЕС. Запрет на импорт золота российского происхождения коснется и ювелирных изделий, уточнили в нем.
С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В него ЕС после полутора месяцев обсуждений и разногласий включил частичное эмбарго на российскую нефть: под запрет попали морские перевозки.
В новый пакет санкций в ряде стран, в частности в Литве и Эстонии, призывали включить эмбарго уже на российский газ. Однако в итоге ЕС решил не вводить этот запрет, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, страны — участницы ЕС не смогли достичь согласия по вопросу в столь короткие сроки, к тому же «санкции должны иметь большее влияние на Россию», чем на тех, кто их вводит, пояснил он.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, под новые ограничения ЕС попадут еще 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Как пишет EUobserver, речь идет, в том числе, о мэре Москвы Сергее Собянине, главе «Ростеха» Сергее Чемезове, актерах Сергее Безрукове и Владимире Машкове, лидере байкерского клуба «Ночные волки» Александре Залдастанове (Хирурге) и гендиректоре УГМК Андрее Козицыне. В черный список организаций, по данным портала, попадут фонд «Русский мир», движение «Юнармия», судоходные и оружейные компании. В то же время пакет предусматривает и послабления: Евросоюз разморозит некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия, пишет Reuters.
Российские власти западные ограничительные меры считают незаконными. По словам президента Владимира Путина, при продолжении санкционного давления страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.