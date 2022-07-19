ЕС ужесточит санкции против «Сбера» и введет их против «Юнармии»
ЕС внесет Сбербанк в черный список лиц и компаний, поддерживающих действия России на Украине, передает Reuters со ссылкой на проект документа.
Неназванный европейский чиновник пояснил агентству, что попадание «Сбера» в черный список приведет к заморозке его активов на Западе и полностью запретит транзакции, за исключением финансовых операций по торговле продуктами питания и удобрениями. В июне ЕС отключил «Сбербанк» от SWIFT.
Как уточняет EU Observer, в черный список организаций также попадут фонд «Русский мир», движение «Юнармия», судоходные и оружейные компании.
Всего под новый запрет попадут 47 физических и восемь юридических лиц, пишет издание.
Кроме того, ЕС намерен запретить прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российского золота.
При этом Евросоюз введет послабления в части «замораживания активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов» уполномоченным банкам, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия, отмечает издание. В проекте документа ЕС говорится, что Брюссель «обязуется избегать всех мер, которые могут привести к проблемам для продовольственной безопасности во всем мире». Евросоюз указал, что ни одна из его санкций не будет затрагивать торговлю сельскохозяйственной продукцией, продовольствием или удобрениями между Россией и третьими странами. Это же относится и к фармацевтической продукции.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Среди целей организации значатся приумножение патриотических традиций, воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, а также укрепление здоровья путем физической подготовки и изучение истории. В руководство движения входят зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов (включен в санкционный список ЕС), генерал-майор запаса Геворк Исаханян, первый замдиректора московского центра «Патриот.Спорт» Игорь Мельниченко.
Фонд «Русский мир» создан указом президента Владимира Путина в июне 2007 года. Его целями являются популяризация русского языка и поддержка программ по обучению ему за рубежом. Главой его попечительского совета является замруководителя администрации главы государства Дмитрий Козак (с 2014 года находится в санкционном списке ЕС).